Зеленский усомнился в мощи ВС РФ

Зеленский заявил, что российские войска не обладают «такой уж большой мощью»
Alina Smutko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Bloomberg Television усомнился в мощи армии России.

По его словам, ВС РФ «не обладают такой уж большой мощью» и наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины в рамках усилий по склонению республики к миру.

«Они знают, что как только исчезнет энергетический фактор, у них не останется других сильных факторов», — утверждает Зеленский.

В ночь на 8 ноября российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики и транспорта Украины. Под атаку беспилотников, ракет «Кинжал» и «Искандер» попали по меньшей мере девять областей, в ряде городов республики произошло отключение электричества, были введены графики подачи воды.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем ВС РФ бьют по энергетике Украины.

