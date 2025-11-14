На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МАГАТЭ раскрыл роль сверхдержав в нераспространении ядерного оружия

Гросси: сверхдержавы играют основную роль в нераспространении ядерного арсенала
Reuters

Роль сверхдержав в вопросах нераспространения ядерного арсенала является основополагающей. Об этом после беседы с гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым в Калининграде заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает РИА Новости.

«Миссию МАГАТЭ мы видим в укреплении режима нераспространения [ядерного оружия] или представляем, что 20-25 стран будут поддерживать ядерное оружие, это вполне возможно», — заявил он.

По словам Гросси, в этом вопросе роль сверхдержав основополагающая и диалог между ними необходим.

До этого американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США испытают средства доставки ядерного оружия, чтобы убедиться в их безопасности.

В конце октября президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение было принято на фоне заявлений его российского коллеги Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник». США не проводили испытания с 1992 года.

Ранее в Кремле заявили об опасности ядерной риторики.

