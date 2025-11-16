Народный депутат Украины Александр Дубинский, содержащийся в СИЗО по подозрению в государственной измене, в своем Telegram-канале заявил о скором падении Запорожья после визита в город президента Владимира Зеленского.

Депутат в резкой форме прокомментировал появление Зеленского у городской стелы «Запорожье», намекая на неизбежность потери города украинскими властями.

«Ну вот и все. Вор и мародер сфотографировался у стелы «Запорожье». Жаль, хороший был город», — написал Дубинский.

13 ноября Зеленский сообщил о посещении подконтрольной Киеву части Запорожской области и встрече с представителями 128-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

Двумя днями ранее Зеленский посетил находящийся под контролем ВСУ город Херсон.

По мнению сенатора от Херсонской области Игоря Кастюкевича, визит президента Украины в Херсон сопровождался атмосферой страха, а Зеленскому нужна лишь территория, а не люди.

Ранее Зеленского уличили в страхе перед жителями Херсона.