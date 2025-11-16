На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутат Рады предрек Запорожью падение после визита Зеленского

Депутат Рады Дубинский посочувствовал Запорожью после визита Зеленского
true
true
true
close
Alina Smutko/Reuters

Народный депутат Украины Александр Дубинский, содержащийся в СИЗО по подозрению в государственной измене, в своем Telegram-канале заявил о скором падении Запорожья после визита в город президента Владимира Зеленского.

Депутат в резкой форме прокомментировал появление Зеленского у городской стелы «Запорожье», намекая на неизбежность потери города украинскими властями.

«Ну вот и все. Вор и мародер сфотографировался у стелы «Запорожье». Жаль, хороший был город», — написал Дубинский.

13 ноября Зеленский сообщил о посещении подконтрольной Киеву части Запорожской области и встрече с представителями 128-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

Двумя днями ранее Зеленский посетил находящийся под контролем ВСУ город Херсон.

По мнению сенатора от Херсонской области Игоря Кастюкевича, визит президента Украины в Херсон сопровождался атмосферой страха, а Зеленскому нужна лишь территория, а не люди.

Ранее Зеленского уличили в страхе перед жителями Херсона.

Новости Украины
