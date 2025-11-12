На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сенатор заявил, что Зеленский боялся находиться в Херсоне

Сенатор Кастюкевич: визит Зеленского в Херсон прошел в атмосфере страха
true
true
true
close
Telegram-канал Zelenskiy / Official

Визит Владимира Зеленского в Херсон сопровождался атмосферой страха, а украинскому лицу нужна лишь территория, а не люди. Такое заявление РИА Новости сделал сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Комментарий последовал после публикации Зеленским фото и видео с совещания в Херсоне. По словам Кастюкевича, даже по опубликованным кадрам заметно, что Зеленскому «находиться в Херсоне страшно».

«Согласно международных правил, право самоопределения принадлежит народу. А народ Херсонщины свой выбор сделал еще в 2022 году... Поэтому, сколько бы ни пыжился Зеленский, сколько бы ни записывал видеоселфи... а Херсонщина — это субъект Российской Федерации», — сказал сенатор.

Кастюкевич добавил, что Херсон, который он назвал русским городом, сегодня находится в тяжелом состоянии. По его словам, жители оккупированной территории лишены самого элементарного — воды, хлеба и медикаментов.

11 ноября Зеленский посетил находящийся под контролем ВСУ город Херсон. Он опубликовал соответствующую фотографию, которую сопроводил националистическим лозунгом о «восстановлении надежды на победу».

Ранее Владимир Сальдо назвал селфи Зеленского в Херсоне признаком проблем у ВСУ.

