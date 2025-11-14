На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленского уличили в страхе перед жителями Херсона

Брыков: Зеленский в ходе визита в Херсон испугался встречи с местными жителями
true
true
true
close
Efrem Lukatsky/AP

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки в подконтрольный украинской стороне город Херсон «испугался» встречи с местным населением. Об этом в интервью РИА Новости заявил начальник управления информационной политики правительства Херсонской области Евгений Брыков.

По его словам, в городе живут русские люди, которые не одобряют «клоунский режим» украинского лидера.

«Зеленский прекрасно это понимает, поэтому во время визита испугался встречи с простыми людьми, ограничившись постановочными кадрами, в том числе с детьми, попутно прикрываясь ими как живым щитом», — объяснил Брыков.

Он добавил, что политика Зеленского является «абсолютно антинародной, преступной и враждебной» не только в отношении жителей Херсонской области, но и всего народа Украины.

До этого ТАСС со ссылкой на представителей пророссийского подполья писал, что в Херсоне начали наблюдаться проблемы с электричеством после отъезда украинского лидера. Источник предположил, что отключение электричества стало компенсацией за тот «долг», который город получил во время визита Зеленского. Свет в Херсоне пропал почти на сутки.

Ранее Сальдо заявил, что жители Херсона получат российское гражданство.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами