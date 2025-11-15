Умеров анонсировал переговоры по обмену пленными

Экс-министр обороны и секретарь Совета безопасности (СНБО) Украины Рустем Умеров анонсировал в Telegram-канале переговоры о возвращении 1200 украинских пленных к новогодним праздникам.

По его словам, по поручению президента Украины Владимира Зеленского он провел консультации при посредничестве партнеров в Турции и ОАЭ по восстановлению данного процесса.

«В результате этих переговоров стороны согласились активировать стамбульские договоренности. Речь идет об освобождении 1 200 украинцев», — уточнил Умеров.

Секретарь СНБО сообщил, что в ближайшее время пройдут технические консультации. Они должны закрепить все процедурные и организационные моменты.

11 ноября Умеров заявил, что приехал в Стамбул для новых переговоров по обменам пленными между Украиной и Россией. По словам политика, в ближайшие дни он будет работать в Турции и на Ближнем Востоке, чтобы «разблокировать процесс» таких обменов. Также он заявил, что «была договоренность — и нужно ее реализовать».

При этом на следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что по вопросу плана секретаря СНБО в настоящее время нечего сообщить.

Ранее депутат Рады Гончаренко усомнился, что Умеров вернется на Украину.