Раскрыта роль «кошелька» Зеленского в преступной схеме с энергетикой

НАБУ: Миндич является одним из организаторов преступной схемы с энергетикой
NABU/YouTube

Бизнесмен и соратник президента Украины Владимира Зеленского Тимур Миндич является одним из организаторов коррупционной схемы в сфере энергетики. Об этом в эфире YouTube-канала издания «Украинская правда» заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос.

«Они (Миндич и его главный финансист Александр Цукерман - ред.) являются соорганизаторами преступной группировки», — сказал представитель антикоррупционного ведомства.

До этого Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана, фигурирующих в коррупционном скандале в сфере энергетики. Тем не менее на украинские активы предпринимателя эти санкции никак не скажутся, заявил бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров. Дело в том, что они введены в отношении Миндича, как гражданина Израиля, а все активы, находящиеся на Украине, не арестованы.

Как пояснил Килинкаров, Миндич является бенефициаром компании Fire Point, которая заключила контракт на €1,3 млрд с датским правительством на строительство завода по производству ракет «Фламинго». Поэтому, если бы украинский лидер ввел санкции против бизнесмена по-настоящему, это поставило бы в крайне сложное положение Копенгаген, отметил бывший украинский политик.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Ранее у участников «схемы Миндича» нашли досье на сотрудников НАБУ.

Новости Украины
