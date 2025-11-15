На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Италии опубликовали интервью Лаврова для газеты Corriere della Sera

Газета La Verita опубликовала интервью Лаврова для издания Corriere della Sera
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Итальянская газета La Verita опубликовала интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова для издания Corriere della Sera, которое отказалось обнародовать ответы российского дипломата на вопросы журналистов. Материал доступен на сайте La Verita.

«Мы делаем это потому, что запрос на интервью с неудобным собеседником, а затем отказ публиковать его слова просто потому, что они нежелательны, поднимает вопрос прозрачности», — говорится в комментарии газеты к интервью.

В нем подчеркивается, что журналисты La Verita считают, что у читателей есть право слышать спорные мнения по тем или иным вопросам и формировать собственную точку зрения.

13 ноября министерство иностранных дел РФ сообщило, что Лавров дал интервью для итальянской газеты Corriere della Sera, но когда текст был готов, издание отказалось его публиковать. В МИД уточнили, что сами предложили зарубежным журналистам взять интервью у главы ведомства, и те «с энтузиазмом согласились».

Впоследствии на сайте российского министерства появилось полное интервью Лаврова для Corriere della Sera, журналисты которой, в том числе, задавали вопросы об отмене встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии.

Ранее Лавров назвал возможную причину отмены саммита РФ — США в Венгрии.

