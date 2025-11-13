Итальянская газета взяла интервью у Лаврова и отказалась его публиковать

Глава МИД России Сергей Лавров дал интервью газете Corriere della Sera, однако когда текст был готов, редакция издания отказалась его публиковать. Об этом сообщается в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве рассказали, что сами предложили изданию взять интервью у Лаврова, ведь в последнее время в итальянских СМИ наблюдается много фейков о России. На это редакция с энтузиазмом согласилась.

Газета направила в ведомство объемный список вопросов, на каждый из которых Лавров дал исчерпывающий ответ.

Позднее издание отказалось публиковать интервью, сославшись на то, что слова министра содержат множество утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных прояснений. Публикация интервью привела бы «к превышению разумных объемов», привели в МИД слова издания.

Представителей Corriere della Sera также не устроило предложение ведомства опубликовать сокращенную версию интервью в печатной версии, а на сайте — полную.

В МИД России назвали данное решение «вопиющей цензурой».

До этого Лавров заявил, что РФ по-прежнему готова провести саммит в Будапеште, контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются.

Ранее Лавров объяснил возможную причину отмены саммита в Будапеште.