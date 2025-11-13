На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

МИД показал неопубликованное интервью Лаврова газете Corriere della Sera

МИД опубликовал интервью Лаврова, которое отказалась печатать Corriere della Sera
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

МИД России опубликовал интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова, которое итальянская газета Corriere della Sera решила не печатать в полном виде.

В своем Telegram-канале МИД рассказал, что ведомство предложило крупнейшей итальянской газете взять эксклюзивное интервью у министра, и редакция согласилась.

Corriere della Sera направила в МИД объемные вопросы к интервью, и Лавров дал исчерпывающие ответы на каждый из них, однако издание отказалось публиковать его.

«Все неудобные для официального Рима моменты редакция сознательно вымарала», — заявил МИД.

Издание объяснило, что слова Лаврова «содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных прояснений, публикация которых привела бы к превышению разумных объемов».

На предложение МИД опубликовать в газете сокращенную версию, а на сайте издания – полную, редакция ответила отказом, добавили в министерстве.

Ранее Лавров заявил о готовности России провести саммит в Будапеште.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами