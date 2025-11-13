МИД показал неопубликованное интервью Лаврова газете Corriere della Sera

МИД России опубликовал интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова, которое итальянская газета Corriere della Sera решила не печатать в полном виде.

В своем Telegram-канале МИД рассказал, что ведомство предложило крупнейшей итальянской газете взять эксклюзивное интервью у министра, и редакция согласилась.

Corriere della Sera направила в МИД объемные вопросы к интервью, и Лавров дал исчерпывающие ответы на каждый из них, однако издание отказалось публиковать его.

«Все неудобные для официального Рима моменты редакция сознательно вымарала», — заявил МИД.

Издание объяснило, что слова Лаврова «содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных прояснений, публикация которых привела бы к превышению разумных объемов».

На предложение МИД опубликовать в газете сокращенную версию, а на сайте издания – полную, редакция ответила отказом, добавили в министерстве.

Ранее Лавров заявил о готовности России провести саммит в Будапеште.