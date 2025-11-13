Лавров объяснил возможную причину отмены саммита в Будапеште

Лавров заявил о «подковерных докладах» Трампу перед саммитом в Будапеште

Президент США Дональд Трамп получал «подковерные доклады», после чего не состоялась встреча на высшем уровне с РФ в Будапеште, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью министра изданию Corriere della Sera.

Он отметил, что ему неизвестно, откуда и от кого взялись «подковерные доклады».

«Но я вам изложил канву событий, опираясь строго на факты, за которые отвечаю», — заявил Лавров.

Министр добавил, что не собирается отвечать на фейки про «неготовность России к переговорам», «срыв» итогов Анкориджа.

12 ноября журнал The Atlantic написал, что Трамп разочарован неспособностью завершить конфликт на Украине. По оценке авторов, президент США недооценил стремление российского коллеги Владимира Путина и то, «насколько сложно его будет убедить согласиться на что-то меньшее», чем достижение целей. В материале также отмечается, что Белый дом пытался надавить как на Россию, так и на Украину, однако значимых результатов это не принесло.

23 октября Трамп заявил, что отменил переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, которые должны были состояться в Будапеште. Хозяин Белого дома принял такое решение, так как посчитал, что на встрече не удастся «добиться того, что нужно».

Ранее Трамп назвал Путина «крутым парнем», который одурачил многих лидеров США.