Украина «спешит успокоить» США и Европу на фоне коррупционного скандала

Киев намерен «успокоить» своих западных союзников, которые обеспокоены коррупционным скандалом на Украине. Об этом пишет газета Politico.

«Высокопоставленные чиновники спешат успокоить западных партнеров Киева после предполагаемой схемы отката в энергетическом секторе на сумму 100 миллионов долларов, в которой были замешаны нынешние и бывшие высокопоставленные чиновники, а также некоторые близкие соратники президента Владимира Зеленского», — говорится в сообщении издания.

Так, например, премьер Украины Юлия Свириденко заявила Politico, что на данный момент «задача правительства - показать украинскому обществу и партнерам, что мы ни при каких обстоятельствах не потерпим коррупции и будем быстро реагировать на любые факты».

По ее словам, Киев ценит «прочные и постоянные отношения с зарубежными партнерами», которые «основаны на доверии».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у соратника Зеленского и бизнесмена Тимура Миндича.

14 ноября директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что Миндич является одним из организаторов коррупционной схемы в сфере энергетики. По его словам, также в деле фигурирует главный финансист предпринимателя Александр Цукерман.

Ранее в Китае заявили о подготовке Западом плана по свержению Зеленского.