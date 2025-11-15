На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украина «спешит успокоить» США и Европу на фоне коррупционного скандала

Politico: Киев хочет успокоить страны Запада, которые обеспокоены коррупцией
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Киев намерен «успокоить» своих западных союзников, которые обеспокоены коррупционным скандалом на Украине. Об этом пишет газета Politico.

«Высокопоставленные чиновники спешат успокоить западных партнеров Киева после предполагаемой схемы отката в энергетическом секторе на сумму 100 миллионов долларов, в которой были замешаны нынешние и бывшие высокопоставленные чиновники, а также некоторые близкие соратники президента Владимира Зеленского», — говорится в сообщении издания.

Так, например, премьер Украины Юлия Свириденко заявила Politico, что на данный момент «задача правительства - показать украинскому обществу и партнерам, что мы ни при каких обстоятельствах не потерпим коррупции и будем быстро реагировать на любые факты».

По ее словам, Киев ценит «прочные и постоянные отношения с зарубежными партнерами», которые «основаны на доверии».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у соратника Зеленского и бизнесмена Тимура Миндича.

14 ноября директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что Миндич является одним из организаторов коррупционной схемы в сфере энергетики. По его словам, также в деле фигурирует главный финансист предпринимателя Александр Цукерман.

Ранее в Китае заявили о подготовке Западом плана по свержению Зеленского.

Новости Украины
