Вице-премьер Качка: коррупция не повлияет на переговоры о вступлении Киева в ЕС

Коррупционный скандал на Украине, связанный с именем соратника Владимира Зеленского Тимурма Миндича, не помешает процессу вступления Киева в ЕС. Об этом агентству «Укринформ» заявил вице-премьер Тарас Качка.

По словам Качки, Киев услышал объективную оценку со стороны Запада относительно «быстрой» и «однозначной» реакции на коррупцию.

«Это именно то, на чем делался акцент и в отчете Еврокомиссии о расширении, в предыдущих рабочих отчетах и документах, а также в приоритетах, которые есть в переговорном процессе. Поэтому на сам переговорный процесс этот скандал не повлияет», — подчеркнул он.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у соратника Зеленского и бизнесмена Тимура Миндича.

14 ноября директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что Миндич является одним из организаторов коррупционной схемы в сфере энергетики. По его словам, также в деле фигурирует главный финансист предпринимателя Александр Цукерман.

Ранее в Китае заявили о подготовке Западом плана по свержению Зеленского.