МИД Турции обвинил Израиль в систематических нарушениях прекращения огня

Израиль систематически нарушает прекращение огня в секторе Газа и препятствует поставкам гуманитарной помощи, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, своими действиями Израиль препятствует поставкам гуманитарной помощи в Газу.

Фидан считает, что на еврейское государство необходимо усилить давление международного сообщества, а также гарантировать въезд порядка 600 грузовиков и 50 цистерн с топливом.

Министр добавил, что следует препятствовать попыткам сорвать прекращение огня.

3 ноября в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что израильские военные открыли огонь на территории сектора Газа.

29 октября премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС выразили стремление соблюдать режим прекращения огня в секторе Газа.

В этот же день президент США Дональд Трамп заявил о праве Израиля возобновлять боевые действия в случае открытия огня по бойцам ЦАХАЛ. По мнению американского лидера, никаких существенных угроз перемирию в палестинском анклаве нет.

Ранее Трамп заявил, что ХАМАС может быть уничтожен.