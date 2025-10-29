На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ХАМАС и Израиль выразили стремление соблюдать режим прекращения огня в секторе Газа

Премьер Катара: ХАМАС и Израиль стремятся соблюдать режим прекращения огня
true
true
true
close
Mahmoud Issa/Reuters

Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС выразили стремление соблюдать режим прекращения огня в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в ходе выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, передает ТАСС.

«Мы очень активно взаимодействовали с обеими сторонами, чтобы обеспечить соблюдение режима прекращения огня. И участие США, конечно же, сыграло ключевую роль. Я считаю, что то, что произошло вчера, было нарушением [перемирия], и мы ожидали, что подобное нарушение произойдет и последует ответ», — сказал он.

28 октября офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинил ХАМАС в подлоге при возвращении останков заложника. В канцелярии добавили, что Нетаньяху обсудит с руководством израильского минобороны ответные меры на нарушение со стороны палестинского движения.

Позднее радио «Галей ЦАХАЛ» сообщило, что члены палестинского движения ХАМАС обстреляли израильских военных в Газе. После этого израильский премьер распорядился нанести удары по анклаву.

Ранее Трамп заявил, что Израиль имеет право совершать удары по Газе.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами