В Европе заявили, что Зеленский «политически полумертв»

Простых жителей Украины не волнуют вопросы, связанные с украинским лидером Владимиром Зеленским, глава государства «политически полумертв». Об этом заявил журналист телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.

«Почему-то это (состояние Зеленского. — «Газета.Ru») мало кого-то волнует, как будто люди ожидают, что он сам как-то с этим справится (с коррупционным скандалом – «Газета.Ru»)», — подчеркнул он.

По словам Ваннера, его коллеги-журналисты отмечают, что Зеленский «политически полумертв» на фоне коррупции в высших эшелонах власти.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у соратника Зеленского и бизнесмена Тимура Миндича.

14 ноября директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что Миндич является одним из организаторов коррупционной схемы в сфере энергетики. По его словам, также в деле фигурирует главный финансист предпринимателя Александр Цукерман.

Ранее в Китае заявили о подготовке Западом плана по свержению Зеленского.