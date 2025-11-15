На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России заявили, что Зеленский получил сигнал от США об уступке территорий

Alina Smutko/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский предпринял попытку показать поддержку расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о коррупции в его окружении, однако это решение вызвало скепсис внутри республики. Об этом пишет kp.ru.

По данным издания, расследование НАБУ является сигналом Зеленскому, что «он на очереди». Журналисты отметили, что, вероятнее всего, этот сигнал был послан США. Таким образом Вашингтон хочет показать, что отказ идти на территориальные уступки для урегулирования конфликта на Украине «был ошибкой», которую нужно исправить, следует из материала.

Автор материала подчеркнул, что позиция Европы при этом противоположна. Так, сигнал Брюсселя заключается в призыве не идти на компромиссы с Москвой, уточнил журналист.

10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича.

14 ноября директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что Миндич является одним из организаторов коррупционной схемы в сфере энергетики. По его словам, также в деле фигурирует главный финансист предпринимателя Александр Цукерман.

Ранее в Китае заявили о подготовке Западом плана по свержению Зеленского.

