Трамп похвастался, что завершил восемь конфликтов и ему осталось урегулировать еще один

Президент США Дональд Трамп заявил, что завершил уже восемь конфликтов и ему осталось добиться урегулирования на Украине. Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью британскому телеканалу GB News.
«Но я сделал это восемь раз. Единственное, что я еще не сделал, — это Россия и Украина», — сказал американский лидер.
По его словам, конфликт между двумя этими странами «вообще не должен был начаться».
6 ноября Трамп заявил, что в процессе урегулирования украинского конфликта удалось добиться значительных успехов. Он выразил мнение, что в какой-то момент стороны конфликта «поступят очень умно» и заключат мирное соглашение.
3 ноября президент Соединенных Штатов заявил, что конфликт на Украине может быть вскоре урегулирован.
Также глава Белого дома сказал, что его терпение в вопросах темпов урегулирования на Украине не имеет предела и не может иссякнуть.
Ранее Трампа уличили в отказе от поддержки Украины.