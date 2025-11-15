На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп похвастался, что завершил восемь конфликтов и ему осталось урегулировать еще один

Трамп: я завершил восемь войн и мне осталось добиться урегулирования на Украине
true
true
true
close
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что завершил уже восемь конфликтов и ему осталось добиться урегулирования на Украине. Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью британскому телеканалу GB News.

«Но я сделал это восемь раз. Единственное, что я еще не сделал, — это Россия и Украина», — сказал американский лидер.

По его словам, конфликт между двумя этими странами «вообще не должен был начаться».

6 ноября Трамп заявил, что в процессе урегулирования украинского конфликта удалось добиться значительных успехов. Он выразил мнение, что в какой-то момент стороны конфликта «поступят очень умно» и заключат мирное соглашение.

3 ноября президент Соединенных Штатов заявил, что конфликт на Украине может быть вскоре урегулирован.

Также глава Белого дома сказал, что его терпение в вопросах темпов урегулирования на Украине не имеет предела и не может иссякнуть.

Ранее Трампа уличили в отказе от поддержки Украины.

