В Германии назвали условие, при котором Зеленский уйдет в отставку

BZ: Зеленский может уйти в отставку в случае еще одного коррупционного скандала

Президент Украины Владимир Зеленский может уйти в отставку, если столкнется с еще одним коррупционным скандалом. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

Журналисты утверждают, что новый скандал может произойти, например, в оборонном секторе. При этом издание напомнило, что Зеленский вступил в должность президента Украины, пообещал искоренить коррупцию в республике. Однако украинский лидер не сдержал слова, позволив эту явлению развиваться, следует из материала.

«Зеленский позволил сформироваться системе, в которой его друзья и бывшие деловые партнеры, некоторые из которых не занимали официальных должностей, могли влиять на решения, лежащие в основе национальной безопасности», — говорится в материале.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у соратника Зеленского и бизнесмена Тимура Миндича.

14 ноября директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что Миндич является одним из организаторов коррупционной схемы в сфере энергетики. По его словам, также в деле фигурирует главный финансист предпринимателя Александр Цукерман.

