На Украине бывшему вице-премьеру вручили ходатайство об аресте

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вручили бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову ходатайство об аресте. Об этом сообщило НАБУ в Telegram-канале.

«По данным следствия, экс-чиновник был среди посетителей так называемой «прачечной» — места, где осуществлялась легализация средств, полученных преступным путем. Этот объект находился под контролем руководителя преступной организации, разоблаченной НАБУ и САП накануне», — говорится в сообщении.

По информации НАБУ, подозреваемому и его доверенному лицу были переданы более $1,2 млн и почти €100 тыс.

10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича.

14 ноября директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что Миндич является одним из организаторов коррупционной схемы в сфере энергетики. По его словам, также в деле фигурирует главный финансист предпринимателя Александр Цукерман.

Ранее у участников «схемы Миндича» нашли досье на сотрудников НАБУ.