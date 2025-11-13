У участников «схемы Миндича» нашли досье на сотрудников НАБУ

У одного из фигурантов дела о хищении на Украине нашли досье на работников НАБУ

В квартире фигуранта дела о хищениях в «Энергоатоме» обнаружили досье на сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом пишет издание «Украинская правда».

По ее данным, в ходе обыска силовики нашли сведения о начальнике НАБУ Семене Кривоносе и руководителе операции «Мидас» Александре Абакумове. Известно, что в документах были персональные данные, связанные с деятельностью указанных лиц.

Согласно информации журналистов, за сотрудниками НАБУ могли вести скрытое наблюдение структуры, подконтрольные офису президента Украины Владимира Зеленского.

13 ноября стало известно, что гаходящийся в следственном изоляторе украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) мог сотрудничать с Национальным антикоррупционным бюро Украины в расследовании дела о коррупции в энергетике. По информации издания «Страна.ua», он в течение нескольких недель до обнародования дела часто выезжал на допросы в НАБУ. После встреч со следователями олигарх рассказывал знакомым, что «Зеленскому скоро конец».

Источник отметил, что бизнесмен Тимур Миндич, фигурирующий в деле, долгое время был близок к Коломойскому.

