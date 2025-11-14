На Украине начали аудит всех госкомпаний

Правительство Украины начало аудит всех государственных компаний. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По словам главы республики, результаты проверки будут переданы правоохранительным и антикоррупционным органам.

Аудит всех госкомпаний накануне анонсировала премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Такое решение украинского кабмина было принято на фоне продолжающегося коррупционного скандала, связанного с именем соратника Зеленского и бизнесмена Тимура Миндича.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у Миндича.

14 ноября директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что Миндич является одним из организаторов коррупционной схемы в сфере энергетики. По его словам, также в деле фигурирует главный финансист предпринимателя Александр Цукерман.

Ранее у участников «схемы Миндича» нашли досье на сотрудников НАБУ.