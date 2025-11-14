На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МАГАТЭ напомнил США об ответственности в связи с возможными ядерными испытаниями

Гросси назвал возможные ядерные испытания США важным вопросом
Anna Voitenko/Reuters

Возможные испытания ядерного оружия США являются важным вопросом, который нельзя игнорировать. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси по итогам переговоров в Калининграде с гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым, передает ТАСС.

«Безусловно, это очень важный и серьезный вопрос. Мы не можем игнорировать тот факт, что на международной арене определенная интенсификация в данном направлении. Мы являемся свидетелями интенсификации такого вопроса», — сказал руководитель агентства.

Гросси подчеркнул, что США и Россия, как владельцы самых больших арсеналов ядерного оружия, играют особую роль и имеют особую ответственность по данному вопросу.

Накануне постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что США волне могут приступить к полноценным ядерным испытаниям, поскольку многие влиятельные члены Республиканской партии поддерживают эту идею.

В конце октября американский президент Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать их, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение было принято на фоне заявлений его российского коллеги Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник».

Ранее в Кремле пообещали ответить на испытания ядерного оружия в США.

