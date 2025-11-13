В России допустили, что США начнут полноценные ядерные испытания

США волне могут приступить к полноценным ядерным испытаниям, поскольку многие влиятельные члены Республиканской партии поддерживают эту идею. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24».

«Вполне вероятно, что действительно они перейдут к натурным ядерным испытаниям, полноценным. Во всяком случае, в Республиканской партии много влиятельных людей, которые высказываются в пользу такого решения», — сказал он.

Ульянов отметил, что реакция международного сообщества на заявления Вашингтона о возможных ядерных испытаниях разочаровывает. Так, исполнительный секретарь подготовительной комиссии, австралиец Роберт Брюс Флойд, занимающийся проблемой отказа от ядерных испытаний, не сказал ни слова про планы американцев. По словам постпреда РФ, остальные 56 стран были аккуратны в высказываниях, и только КНР, Венесуэла и Иран называли США «по имени».

Кроме того, он подчеркнул, что в ближайшее время ожидать вступления в силу договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний не стоит.

В конце октября президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение было принято на фоне заявлений его российского коллеги Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник». США не проводили испытания с 1992 года.

Ранее в Госдепе США рассказали об испытаниях средств доставки ядерного оружия.