На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России допустили, что США начнут полноценные ядерные испытания

Постпред Ульянов: США могут приступить к полноценным испытаниям ядерного оружия
true
true
true
close
РИА Новости

США волне могут приступить к полноценным ядерным испытаниям, поскольку многие влиятельные члены Республиканской партии поддерживают эту идею. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24».

«Вполне вероятно, что действительно они перейдут к натурным ядерным испытаниям, полноценным. Во всяком случае, в Республиканской партии много влиятельных людей, которые высказываются в пользу такого решения», — сказал он.

Ульянов отметил, что реакция международного сообщества на заявления Вашингтона о возможных ядерных испытаниях разочаровывает. Так, исполнительный секретарь подготовительной комиссии, австралиец Роберт Брюс Флойд, занимающийся проблемой отказа от ядерных испытаний, не сказал ни слова про планы американцев. По словам постпреда РФ, остальные 56 стран были аккуратны в высказываниях, и только КНР, Венесуэла и Иран называли США «по имени».

Кроме того, он подчеркнул, что в ближайшее время ожидать вступления в силу договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний не стоит.

В конце октября президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение было принято на фоне заявлений его российского коллеги Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник». США не проводили испытания с 1992 года.

Ранее в Госдепе США рассказали об испытаниях средств доставки ядерного оружия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами