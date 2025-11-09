«Сохранение паритета». В Кремле пообещали ответить на испытания ядерного оружия в США

Песков сообщил, что Россия и Китай не проводят испытания ядерного оружия

Российские власти ожидают разъяснений от США относительно заявления американского президента Дональда Трампа о планах начать ядерные испытания впервые за более чем 30 лет. Россия не занимается испытаниями ядерного оружия, заявили в Кремле. Но если подобные действия предпримет другая страна, то Москва ответит для «сохранения паритета», подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Россия и Китай не проводят испытания ядерного оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя утверждение президента США Дональда Трампа о якобы ведущихся мероприятиях в этой сфере.

Официальный представитель Кремля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным обратил внимание, что президент России Владимир Путин не поручал начать непосредственную подготовку к испытаниям. Сейчас нужно понять их целесообразность, чем и займутся специалисты, уточнил Песков.

«Это очень серьезное должно быть, обоснованное, выверенное решение», — отметил он.

Путин неоднократно подчеркивал приверженность Москвы запрету на испытания ядерного оружия, напомнил Песков. Однако Россия будет вынуждена ответить для «сохранения паритета» , если подобные действия предпримет другая страна, добавил пресс-секретарь российского лидера.

30 октября Трамп поручил Пентагону «немедленно» начать ядерные испытания. Свое решение глава Белого дома обосновал тем, что другие страны якобы делают то же самое. При этом Трамп не уточнил, произойдут ли в рамках испытаний подрывы ядерных боезарядов.

5 ноября командование глобальных ударов ВВС США провело учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, не оснащенной зарядом.

После этого министр обороны России Андрей Белоусов предложил Путину незамедлительно начать подготовку к ядерным испытаниям на архипелаге Новая Земля. Российский лидер в ответ поручил собрать дополнительную информацию, проанализировать ее и внести предложения о возможном начале работы по подготовке ядерных испытаний.

Противоречивые сигналы

Тем временем Москва ожидает разъяснений от Вашингтона относительно заявления Трампа о намерении начать ядерные испытания, отметил Песков.

«В данном случае мы действительно нуждаемся в разъяснении, что именно имелось в виду, потому что это слишком серьезная субстанция и действительно прозвучало все однозначно — США будут в самое ближайшее время испытывать ядерное оружие », — отметил он в беседе с Зарубиным.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не получила по дипломатическим каналам разъяснения слов Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Комментарии представителей Вашингтона, которые попадают в публичное пространство, свидетельствуют скорее о том, что единого понимания, что имел в виду Трамп, у них нет, заметил Лавров.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова добавила, что сигналы, звучащие из Вашингтона и «порождающие обоснованную озабоченность во всех уголках мира», пока продолжают оставаться противоречивыми. Их «подоплека» должна быть прояснена, резюмировала она.

США не проводили ядерных испытаний с 1992 года. В 1996-м Вашингтон подписал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), но не ратифицировал его. При этом Белый дом сохранял фактический мораторий на испытания, сопровождающиеся ядерными взрывами.

Ошибки Вашингтона

Трамп анонсировал проведение Соединенными Штатами ядерных испытаний на фоне успешной апробации российской крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» с ядерными энергетическими установками. В ответ на вопрос, могли ли специалисты в США перепутать эти испытания с ядерными, Песков подчеркнул, что в Вашингтоне «не должны делать таких ошибок».

«Ну, если это так, то с экспертной точки зрения это крайне поверхностное и неверное суждение. Речь идет, во-первых, о средстве доставки. И речь не идет о ядерном взрыве. Это ядерный движитель или двигатель, поэтому это совершенно разные темы», — заметил официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что «Буревестник» и «Посейдон» — это прорывные технологии, для создания которых требуются большие коллективы целеустремленных, талантливых и одаренных людей. По его мнению, подобные разработки еще не скоро появятся у других стран.

4 ноября, в День народного единства, Путин наградил разработчиков «Буревестника» и «Посейдона» в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца. Во время трансляции показывали только выступление российского лидера. Однако, как уточнил Песков, «был почти полный зал». Информация о наградах, которые вручили специалистам, носит конфиденциальный характер.

29 октября Путин сообщил о проведенных испытаниях безэкипажного аппарата «Посейдон». По его словам, разработка намного превосходит по мощности перспективную межконтинентальную ракету «Сармат». Кроме того, у «Посейдона» нет аналогов по скоростям и глубинам движения.

26 октября глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту об испытательном полете крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник». Она пролетела 14 тыс. км и находилась в воздухе 15 часов. Герасимов уточнил, что «это не предел».