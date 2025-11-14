Британия вывела из-под санкций две «дочки» «Лукойла»

Великобритания вывела из-под санкций болгарские дочерние фирмы российской компании «Лукойл». Об этом сообщили в Управлении по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства.

Исключения коснулись компаний Lukoil Bulgaria и Lukoil Neftochim Burgas.

Генеральная лицензия действует до 14 февраля 2026 года.

23 октября минфин США объявил о введении санкций против крупнейших нефтяных компаний России. После чего 27 октября компания «Лукойл» заявила о намерении продать свои зарубежные активы из-за введенных ограничений.

В свою очередь издание Politico сообщило, что власти Болгарии планируют добиться исключения из санкций США, которые американские власти ввели против компании «Лукойл». В Софии испытывают опасения по поводу возможных экономических трудностей, протестных акций и потенциального краха правительства.

Ранее «Лукойл» объявил форс-мажор на одном из месторождений из-за санкций.