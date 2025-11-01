В Болгарии хотят исключения из антироссийских санкций США

Власти Болгарии планируют добиться исключения из санкций США, которые американские власти ввели против компании «Лукойл». Об этом сообщает Politico.

«По словам двух источников, Болгария прорабатывает вариант подать запрос на исключение из новых санкций США против российской крупнейшей частной нефтяной компании, поскольку есть опасения, что санкции вызовут перебои с топливом и всплеск популизма в стране», – говорится в статье.

Источники издания сообщили, что в Софии испытывают опасения по поводу возможных экономических трудностей, протестных акций и потенциального краха правительства. В канцелярии президента Болгарии и министерстве энергетики отказались комментировать эту информацию.

Как отмечает «Интерфакс», 31 октября депутаты болгарского парламента одобрили временный запрет на экспорт нефтепродуктов в страны ЕС, в основном дизельного и авиационного топлива. Большинство парламентариев посчитали эту меру необходимой для обеспечения стабильности внутреннего рынка топлива, а также в связи с санкциями США против компании «Лукойл», обладающей единственным нефтеперерабатывающим заводом в Болгарии.

23 октября минфин США объявил о введении санкций против крупнейших нефтяных компаний России. После чего 27 октября компания «Лукойл» заявила о намерении продать свои зарубежные активы из-за введенных ограничений.

