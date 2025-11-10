На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Лукойл» объявил форс-мажор на одном из месторождений из-за санкций

Reuters: на месторождении «Лукойла» в Ираке объявлен форс-мажор из-за санкций
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Российская нефтяная компания «Лукойл» объявила о форс-мажорной ситуации на своем месторождении Западная Курна — 2, которое находится на территории Ирака. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Согласно информации журналистов, представители компании направили иракскому министерству нефти письмо, в котором говорится о невозможности продолжения работы на месторождении из-за форс-мажорных условий.

Источники утверждают, что Ирак прекратил платежи «Лукойлу» нефтью и наличными средствами после введения санкций США. Уже поступившие на счета деньги будут заморожены до тех пор, пока стороны не найдут способ продолжить разработку месторождения и осуществлять платежи через компании, которые не подпадают под рестрикции.

«Западная Курна — 2» разрабатывается «Лукойлом» с 2010 года. Срок действия соглашения с иракской госкомпанией North Oil Company составляет 25 лет.

В октябре США и Великобритания внесли «Лукойл» в свои санкционные списки. При этом американские ограничения не затрагивают сделки с Каспийским трубопроводным консорциумом и Тенгизшевройлом, а британские — с проектами Карачаганак и Шах-Дениз.

После этого российская компания объявила о намерении продать свои зарубежные активы.

Ранее в США сообщили о планах Болгарии и Румынии обойти санкции ради российской нефти.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами