«Лукойл» объявил форс-мажор на одном из месторождений из-за санкций

Российская нефтяная компания «Лукойл» объявила о форс-мажорной ситуации на своем месторождении Западная Курна — 2, которое находится на территории Ирака. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Согласно информации журналистов, представители компании направили иракскому министерству нефти письмо, в котором говорится о невозможности продолжения работы на месторождении из-за форс-мажорных условий.

Источники утверждают, что Ирак прекратил платежи «Лукойлу» нефтью и наличными средствами после введения санкций США. Уже поступившие на счета деньги будут заморожены до тех пор, пока стороны не найдут способ продолжить разработку месторождения и осуществлять платежи через компании, которые не подпадают под рестрикции.

«Западная Курна — 2» разрабатывается «Лукойлом» с 2010 года. Срок действия соглашения с иракской госкомпанией North Oil Company составляет 25 лет.

В октябре США и Великобритания внесли «Лукойл» в свои санкционные списки. При этом американские ограничения не затрагивают сделки с Каспийским трубопроводным консорциумом и Тенгизшевройлом, а британские — с проектами Карачаганак и Шах-Дениз.

После этого российская компания объявила о намерении продать свои зарубежные активы.

Ранее в США сообщили о планах Болгарии и Румынии обойти санкции ради российской нефти.