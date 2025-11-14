Россия предупредила НАТО о последствиях в случае нападения альянса

Россия будет вынуждена задействовать все имеющиеся возможности в случае нападения НАТО, но сама не планирует атаковать альянс. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой передает ТАСС.

По словам дипломата, Москва продолжает принимать необходимые меры по обеспечению своей безопасности, одновременно будучи готовой к любому развитию событий.

13 ноября военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что Россия будет вынуждена вступить в войну с Европой, если Калининградская область окажется в полной блокаде. По его словам, европейские страны не скрывают подготовки к вооруженному конфликту с Россией — они активно наращивают военные расходы и «морально готовят население», насаждая в обществе русофобские настроения.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что правящие элиты и объединенная Европа продолжают нагнетать истерию вокруг российской агрессии. По его словам, они внушают населению, что «война с русскими чуть ли не на пороге». Глава государства назвал подобные заявления «чушью» и дал понять, что Россия не собирается нападать на НАТО.

Ранее экс-офицер ЦРУ заявил, что НАТО «трещит по швам».