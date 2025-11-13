На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военный аналитик назвал условие для вступления России в войну с Европой

Дандыкин: Россия начнет войну с Европой, если Калининград возьмут в блокаду
Shutterstock

Россия будет вынуждена вступить в войну с Европой, если Калининградская область окажется в полной блокаде. Об этом сообщил «Ридусу» военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, европейские страны не скрывают подготовки к вооруженному конфликту с Россией — они активно наращивают военные расходы и «морально готовят население», насаждая в обществе русофобские настроения.

«Россия не хочет ни с кем воевать. Но мы будем вынуждены начать боевые действия, если Калининградская область окажется в полной блокаде. С подобной идеей не раз выступали страны Прибалтики и Польша», — сказал Дандыкин.

Он отметил, что Калининградская область — международно признанная территория России, и ее блокада будет рассматриваться как акт прямой агрессии, что даст Москве право использовать любые средства защиты.

Эксперт усомнился, что Европа рискнет перекрыть морское и наземное сообщение с Калининградом, поскольку это означало бы начало «большой войны со всеми трагическими последствиями». Однако Россия должна быть готова к любому сценарию, добавил он.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что правящие элиты и объединенная Европа продолжают нагнетать истерию вокруг российской агрессии. По его словам, они внушают населению, что «война с русскими чуть ли не на пороге». Глава государства подобные заявления «чушью» и дал понять, что Россия не собирается нападать на НАТО.

Ранее Путин заявил о невозможности нанести поражение РФ.

