НАТО не имеет превосходства над Россией и из-за внутренних противоречий «трещит по швам». Об этом на YouTube-канале блогера Дэниела Дэвиса заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Вместо того, чтобы видеть, как НАТО объединяется, организация раздроблена и трещит по швам, потому что нет консенсуса», — подчеркнул он.

По словам бывшего аналитика ЦРУ, у Североатлантического альянса нет превосходства над Россией «ни в одной области».

На этом фоне глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Балтийское море «фактически стало внутренним морем» Североатлантического альянса. Политик призвал к превентивным действиям в отношении России в этом регионе, поскольку ее действия якобы направлены на «подрыв чувства безопасности и стабильности» в Европе. Командующий подводными лодками НАТО считает, что сейчас военный блок доминирует в Балтийском море. Однако в Госдуме заметили, что американский генерал не усвоил законы полководца Александра Суворова.

Ранее с сайта Госдепа США пропали записи о риске ядерной войны с СССР.