На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава «Росатома» заявил об отсутствии информации о ядерных испытаниях в других странах

Лихачев: у «Росатома» нет информации о ядерных испытаниях в других странах
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

У «Росатома» нет информации о ядерных испытаниях в других странах. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

«Если мы точно говорим о ядерных испытаниях, не о подкритических тестах, а именно о ядерных испытаниях, то мы тоже не обладаем информацией о проведении таких экспериментов», — уточнил он.

Накануне постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что США волне могут приступить к полноценным ядерным испытаниям, поскольку многие влиятельные члены Республиканской партии поддерживают эту идею.

В конце октября американский президент Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать их, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение было принято на фоне заявлений его российского коллеги Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник».

Ранее Лавров назвал условие проведения Россией ядерных испытаний.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами