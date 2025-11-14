Глава «Росатома» заявил об отсутствии информации о ядерных испытаниях в других странах

Лихачев: у «Росатома» нет информации о ядерных испытаниях в других странах

У «Росатома» нет информации о ядерных испытаниях в других странах. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

«Если мы точно говорим о ядерных испытаниях, не о подкритических тестах, а именно о ядерных испытаниях, то мы тоже не обладаем информацией о проведении таких экспериментов», — уточнил он.

Накануне постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что США волне могут приступить к полноценным ядерным испытаниям, поскольку многие влиятельные члены Республиканской партии поддерживают эту идею.

В конце октября американский президент Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать их, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение было принято на фоне заявлений его российского коллеги Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник».

Ранее Лавров назвал условие проведения Россией ядерных испытаний.