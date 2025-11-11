Лавров назвал условие проведения Россией ядерных испытаний

Россия ответит зеркально, если какая-либо ядерная держава проведет испытания атомного оружия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским СМИ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Министр отметил, что президент России Владимир Путин изложил позицию Москвы еще в 2023 году. Тогда российский лидер, отвечая на соответствующий вопрос в одном из своих выступлений, сказал, что «если кто-то из ядерных держав проведет испытания ядерного оружия, не носителей, не докритические испытания, а испытания ядерного оружия, то Россия сделает то же самое», напомнил дипломат.

5 ноября текущего года Путин собрал оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. В ходе него глава государства, в частности, сообщил, что Россия соблюдает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и не собирается его нарушать, однако готова принять ответные меры, если другие участники соглашения, в частности США, решат возобновить проведение испытаний.

29 октября президент США Дональд Трамп распорядился начать испытания ядерного оружия. Американский лидер поручил это министерству войны (Пентагону). По словам главы Белого дома, испытания должны начаться «немедленно», и Соединенные Штаты будут действовать «на равной основе» с другими ядерными державами.

США не проводили ядерных испытаний с 1992 года, а Россия — с 1990-го. В 2023 году Москва вышла из договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Ранее в США задумались о ядерных ответах на возможные региональные конфликты.