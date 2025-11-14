Захарова прокомментировала информацию о гражданах ЮАР в зоне СВО

Захарова: у России нет информации о гражданах ЮАР в зоне СВО

У России нет информации о гражданах ЮАР, якобы оказавшихся в зоне СВО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

Москва не получала официального запроса от африканского государства по данному вопросу, уточнила она.

«Российская сторона не располагает сведениями об упомянутых гражданах ЮАР, которые якобы были направлены в Россию и далее <...> оказались в зоне СВО», — сказала Захарова.

В начале ноября глава МИД Украины Андрей Сибига рассказал о тысяче африканцев, сражающихся против ВСУ.

Тогда же стало известно, что власти ЮАР ищут возможность вернуть на родину 17 граждан страны в возрасте от 20 до 39 лет, которые ранее уехали на Украину в качестве наемников, а сейчас просят о помощи. Отмечалось, что граждан привлекли к работе обещанием «выгодных контрактов».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, как и Захарова, заявил, что у него нет информации о наемниках из ЮАР в зоне СВО.

Ранее президент ЮАР призвал решить вопрос с вербовкой граждан в наемники на Украине.