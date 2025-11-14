На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова прокомментировала информацию о гражданах ЮАР в зоне СВО

Захарова: у России нет информации о гражданах ЮАР в зоне СВО
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

У России нет информации о гражданах ЮАР, якобы оказавшихся в зоне СВО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

Москва не получала официального запроса от африканского государства по данному вопросу, уточнила она.

«Российская сторона не располагает сведениями об упомянутых гражданах ЮАР, которые якобы были направлены в Россию и далее <...> оказались в зоне СВО», — сказала Захарова.

В начале ноября глава МИД Украины Андрей Сибига рассказал о тысяче африканцев, сражающихся против ВСУ.

Тогда же стало известно, что власти ЮАР ищут возможность вернуть на родину 17 граждан страны в возрасте от 20 до 39 лет, которые ранее уехали на Украину в качестве наемников, а сейчас просят о помощи. Отмечалось, что граждан привлекли к работе обещанием «выгодных контрактов».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, как и Захарова, заявил, что у него нет информации о наемниках из ЮАР в зоне СВО.

Ранее президент ЮАР призвал решить вопрос с вербовкой граждан в наемники на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами