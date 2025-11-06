Президент ЮАР призвал решить вопрос с вербовкой граждан в наемники на Украине

Президент ЮАР Сирил Рамапоса дал поручение расследовать обстоятельства вербовки граждан страны для участия в конфликте на Украине. Его слова приводит агентство Reuters.

В публикации говорится, что власти ЮАР в четверг, 6 ноября, получили сигналы бедствия от 17 граждан, которые присоединились к участию в боевых действиях на территории Украины.

В заявлении Рамапосы говорится, что мужчин якобы заманили участвовать в боевых действиях под предлогом выгодных трудовых контрактов. Все бойцы возрастом от 20 до 29 лет оказались в окружении.

«Провести расследование обстоятельств, которые привели к вербовке этих молодых людей в эту, по-видимому, наемническую деятельность», — говорится в поручении.

По закону ЮАР граждане не могут оказывать военную помощь сторонним государствам или участвовать в боях без разрешения правительства страны.

До этого портал IOL писал, что ЮАР ищет возможности вернуть на родину 17 граждан страны, которые ранее уехали на Украину в качестве наемников, а сейчас просят о помощи.

