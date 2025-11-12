На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле высказались о южноафриканцах в зоне СВО

Песков: не имею информации о гражданах ЮАР, которых просят вернуть из зоны СВО
Алексей Никольский/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у него нет информации о гражданах Южно-Африканской Республики (ЮАР), которых просят вернуть на родину из зоны специальной военной операции (СВО). Об этом передает телеканал «Россия-1».

Песков подчеркнул, что никакой информацией он вообще не владеет. По его словам, он впервые об этом слышит.

Ранее глава МИД Украины Сибига рассказал о тысяче африканцев, сражающихся против ВСУ.

6 ноября стало известно, что власти ЮАР ищут возможность вернуть на родину 17 граждан страны в возрасте от 20 до 39 лет, которые ранее уехали на Украину в качестве наемников, а сейчас просят о помощи. Отмечалось, что граждан привлекли к работе обещанием «выгодных контрактов». Президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса поручил расследовать случаи вербовки.

