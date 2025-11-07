Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в зоне спецоперации против ВСУ сражаются по меньшей мере 1436 граждан из 36 стран Африки. Информация приводится в Telegram-канале внешнеполитического ведомства республики.

По его словам, показатель может быть и больше. Речь идет только об идентифицированных военнослужащих в рядах ВС РФ, уточнил министр. Сибига заявил, что участие в конфликте на стороне России якобы является «аморальным, незаконным и нарушает устав ООН и международное право».

До этого газета немецкая газета Die Welt со ссылкой на источники сообщила, что около 2 тысяч колумбийцев въехали на Украину, чтобы сражаться в качестве контрактников против российских войск.

Отмечается, что приток бойцов из Колумбии настолько большой, что появляются целые роты, состоящие из них. Например, пехотное подразделение 47-й бригады ВСУ состоит преимущественно из колумбийцев.

Ранее президент ЮАР призвал решить вопрос с вербовкой граждан в наемники на Украине.