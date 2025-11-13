На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдепе заявили, что США испытают средства доставки ядерного оружия

Рубио: США намерены испытать средства доставки ядерного оружия
true
true
true
close
Jacquelyn Martin/Pool/Reuters

Испытание ядерных возможностей США включает средства доставки, сообщил американский госсекретарь Марко Рубио на брифинге после встречи глав МИД стран G7 («Большой семерки»: США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Япония) в Канаде.

«Новое обещание [президента США Дональда] Трампа возобновить испытания нашего ядерного потенциала, включающего средства доставки, — это то же самое, что делают другие страны в мире», — сказал дипломат.

По словам Рубио, США должны гарантировать, что эти вещи работают и что они безопасны. Госсекретарь также упомянул «давнюю обеспокоенность» Вашингтона из-за темпов развития ядерной программы Пекина.

«Китайская сторона занимается самым быстрым в истории человечества наращиванием военного потенциала. Частью этого является расширение их ядерного потенциала», — отметил глава Госдепа.

В конце октября Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение было принято на фоне заявлений его российского коллеги Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник». США не проводили испытания с 1992 года.

Ранее Сербия призвала гарантировать «хотя бы 50 лет мирной жизни».

Второй срок Трампа
