В Кремле заявили об опасности ядерной риторики

Песков: ядерное оружие хорошо для поддержания мира, но опасно

Ядерное оружие полезно для поддержания мира, но говорить об этом опасно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.

«Ядерная риторика всегда опасна... с одной стороны, ядерное оружие — это хорошая вещь для поддержания мира с точки зрения взаимного сдерживания, но с другой стороны, даже говорить об этом опасно», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Россия предпочла бы не допускать ядерной риторики.

9 ноября Песков заявил, что российские власти ожидают разъяснений от США относительно заявления американского президента Дональда Трампа о планах начать ядерные испытания впервые за более чем 30 лет. Россия не занимается испытаниями ядерного оружия. Но если подобные действия предпримет другая страна, то Москва ответит для «сохранения паритета», подчеркнул пресс-секретарь президента РФ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

