Аналитик раскрыла, кто руководит разоблачением коррупционеров на Украине

Коррупционный скандал на Украине, затрагивающий окружение президента страны Владимира Зеленского, организован американским лидером Дональдом Трампом. Такое мнение высказала болгарский геополитический аналитик Анастасия Гешева. Слова эксперта приводит Tsargrad.tv, ссылаясь на ее Telegram-канал.

«Без сомнения, это организовано Трампом. США знают все обо всех на Украине, и лишь вопрос времени, когда Трамп раскроет то, что он хочет раскрыть, чтобы прикончить Зеленского. Вопрос в том, почему он не сделал этого сразу после возвращения к власти», — написала Гешева.

Она добавила, что США обладают колоссальными ресурсами и компроматом, чтобы раз и навсегда «решить вопрос» с украинскми лидером.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, фигурирующих в коррупционном скандале.

Позднее стало известно, что украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) мог «слить» НАБУ информацию о коррупции Зеленского и Миндича.

Ранее СМИ сообщили о возможных последствиях коррупционного скандала на Украине.