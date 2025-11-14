На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аналитик раскрыла, кто руководит разоблачением коррупционеров на Украине

Аналитик Гешева: разоблачением коррупционеров на Украине руководит Трамп
close
Depositphotos

Коррупционный скандал на Украине, затрагивающий окружение президента страны Владимира Зеленского, организован американским лидером Дональдом Трампом. Такое мнение высказала болгарский геополитический аналитик Анастасия Гешева. Слова эксперта приводит Tsargrad.tv, ссылаясь на ее Telegram-канал.

«Без сомнения, это организовано Трампом. США знают все обо всех на Украине, и лишь вопрос времени, когда Трамп раскроет то, что он хочет раскрыть, чтобы прикончить Зеленского. Вопрос в том, почему он не сделал этого сразу после возвращения к власти», — написала Гешева.

Она добавила, что США обладают колоссальными ресурсами и компроматом, чтобы раз и навсегда «решить вопрос» с украинскми лидером.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, фигурирующих в коррупционном скандале.

Позднее стало известно, что украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) мог «слить» НАБУ информацию о коррупции Зеленского и Миндича.

Ранее СМИ сообщили о возможных последствиях коррупционного скандала на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами