На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили о возможных последствиях коррупционного скандала на Украине

Politico: ЕС может пересмотреть расходы на энергетику Украины из-за коррупции
true
true
true
close
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Евросоюз (ЕС), вероятно, пересмотрит финансирование энергетического сектора Украины на фоне разгорающегося коррупционного скандала в стране. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источник в ЕС.

В материале говорится, что европейские партнеры Украины «требуют ответов» на вопросы о правомерности расходов после раскрытия масштабной коррупционной схемы в области энергетики, в результате которой были отмыты почти $100 млн. Сообщается, что в Брюсселе произошел раскол из-за скандала в Киеве.

По словам анонимного европейского чиновника, выявленная на Украине коррупция «возмутительна», а ее результатом может стать подорванная репутация страны в глазах международных партнеров.

«Это означает, что Еврокомиссии, безусловно, придется пересмотреть расходы [на украинский энергетический сектор]», — сказал он.

Источник Politico подчеркнул, что в дальнейшем Украина будет вынуждена заниматься расходами более «прозрачно».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее на Украине рассказали о подготовке Майдана против Зеленского.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами