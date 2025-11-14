СМИ сообщили о возможных последствиях коррупционного скандала на Украине

Евросоюз (ЕС), вероятно, пересмотрит финансирование энергетического сектора Украины на фоне разгорающегося коррупционного скандала в стране. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источник в ЕС.

В материале говорится, что европейские партнеры Украины «требуют ответов» на вопросы о правомерности расходов после раскрытия масштабной коррупционной схемы в области энергетики, в результате которой были отмыты почти $100 млн. Сообщается, что в Брюсселе произошел раскол из-за скандала в Киеве.

По словам анонимного европейского чиновника, выявленная на Украине коррупция «возмутительна», а ее результатом может стать подорванная репутация страны в глазах международных партнеров.

«Это означает, что Еврокомиссии, безусловно, придется пересмотреть расходы [на украинский энергетический сектор]», — сказал он.

Источник Politico подчеркнул, что в дальнейшем Украина будет вынуждена заниматься расходами более «прозрачно».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского.

