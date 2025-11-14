На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России назвали управляемым кризисом коррупционный скандал на Украине

Политолог Матюшенков: коррупционный скандал на Украине управляем США
true
true
true
close
Reuters/Еврейская община города Днепр

Коррупционный скандал на Украине, затрагивающий ближайшее окружение президента страны Владимира Зеленского, не является случайным событием, а представляет собой классический пример управляемого кризиса. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Дмитрий Матюшенков.

Он отметил, что антикоррупционные структуры на Украине фактически подконтрольны западным кураторам. При этом скандал вскрывается именно в момент военных неудач Киева и роста сомнений в эффективности его финансирования.

Западные страны, по его словам, оказывают давление на Украину, при этом сохраняя формальную дистанцию, списывая происходящее на внутриполитические процессы.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, фигурирующих в коррупционном скандале.

Ранее в Польше назвали условие для прекращения помощи Запада Украине.

