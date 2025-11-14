На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У двух стран ЕС появился повод заблокировать выдачу Украине кредита за счет активов РФ

Politico: Венгрия и Словакия могли бы заблокировать займ Киеву за счет активов РФ
true
true
true
close
Thomas Peter/Reuters

Разгоревшийся на Украине коррупционный скандал создал «предлог» для Венгрии и Словакии для блокировки выдачи Киеву займа за счет замороженных активов России. Об этом пишет издание Politico.

При этом другие европейские государства, по мнению автора статьи, могли бы установить рамки использования выделенных средств из-за опасений, что деньги «могут попасть не в те руки». В публикации говорится, что не все страны Евросоюза готовы пойти на блокировку, поскольку воспринимают использование активов России для займа украинской стороне практически безальтернативно.

До этого глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия продолжает обсуждать с Бельгией финансирование Украины, в том числе за счет активов Российской Федерации.

При этом 11 ноября ЕК не смогла убедить Бельгию конфисковать замороженные российские активы.

Незадолго до этого стало известно, что ЕС разрабатывает альтернативные варианты конфискации замороженных активов России, связанных с Бельгией. Основных стратегий две: первая — это «репарационные займы» на основе замороженных российских государственных активов; вторая — модель займов, при которой государства-члены ЕС будут брать кредиты для финансирования Украины в течение следующих двух лет.

Ранее Лавров объяснил «давними инстинктами пиратов» желание Европы конфисковать активы РФ.

