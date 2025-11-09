На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров объяснил «давними инстинктами пиратов» желание Европы конфисковать активы РФ

Лавров указал на отсутствие легальных способов отъема замороженных активов РФ
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об отсутствии легальных способов изъятия замороженных активов Москвы. В интервью РИА Новости он сравнил попытки конфискации с пиратством.

«Уже давно не удивляет тот цинизм, с которым Еврокомиссия трактует Устав ООН и другие международно-правовые нормы, включая положения о суверенном иммунитете и неприкосновенности активов центральных банков», — сказал Лавров.

По словам министра, попытки конфисковать активы России являются обманом и грабежом. Он допустил, что у европейцев «проснулись давние инстинкты колонизаторов и пиратов».

5 ноября премьер-министр Бельгии Берт де Вевер назвал три условия, при которых Брюссель готов поддержать план Еврокомиссии по изъятию замороженных российских активов с целью финансирования «репарационного кредита» для Киева.

23 октября бельгийский премьер заявлял, что страна блокирует конфискацию замороженных активов России, если ЕС не разделит риски. По его словам, в случае использования российских средств странам Европы надо готовиться к ответным мерам против западных активов в РФ и в дружественных ей странах.

Политик также напомнил, что «даже во время Второй мировой войны к замороженным активам никто не прикасался».

Ранее Зеленский анонсировал решение Европы по замороженным активам России.

