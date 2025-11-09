Лавров объяснил «давними инстинктами пиратов» желание Европы конфисковать активы РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об отсутствии легальных способов изъятия замороженных активов Москвы. В интервью РИА Новости он сравнил попытки конфискации с пиратством.

«Уже давно не удивляет тот цинизм, с которым Еврокомиссия трактует Устав ООН и другие международно-правовые нормы, включая положения о суверенном иммунитете и неприкосновенности активов центральных банков», — сказал Лавров.

По словам министра, попытки конфисковать активы России являются обманом и грабежом. Он допустил, что у европейцев «проснулись давние инстинкты колонизаторов и пиратов».

5 ноября премьер-министр Бельгии Берт де Вевер назвал три условия, при которых Брюссель готов поддержать план Еврокомиссии по изъятию замороженных российских активов с целью финансирования «репарационного кредита» для Киева.

23 октября бельгийский премьер заявлял, что страна блокирует конфискацию замороженных активов России, если ЕС не разделит риски. По его словам, в случае использования российских средств странам Европы надо готовиться к ответным мерам против западных активов в РФ и в дружественных ей странах.

Политик также напомнил, что «даже во время Второй мировой войны к замороженным активам никто не прикасался».

Ранее Зеленский анонсировал решение Европы по замороженным активам России.