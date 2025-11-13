На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЕК продолжает обсуждать с Бельгией использование замороженных активов России

Европейская комиссия продолжает обсуждать с Бельгией финансирование Украины, в том числе за счет активов Российской Федерации. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

«Я приветствую обязательство Европейского совета покрыть финансовые потребности Украины на следующие два года. Мы тесно сотрудничаем с Бельгией и всеми странами-членами над вариантами выполнения этого обязательства», — сказала она.

Фон дер Ляйен пояснила, что рассматриваются разные варианты, но основной — кредит под иммобилизованные российские суверенные активы.

11 ноября сообщалось, что Европейская комиссия (ЕК) не смогла убедить Бельгию конфисковать замороженные российские активы.

До этого издание «Европейская правда» сообщило, что ЕК готовит альтернативный план взамен конфискации замороженных активов России для финансирования Украины в ближайшие два года из-за позиции Бельгии. По данным газеты, речь идет о совместных кредитах государств ЕС или двусторонних займах.

Ранее Лавров объяснил «давними инстинктами пиратов» желание Европы конфисковать активы РФ.

