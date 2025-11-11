На Западе заявили об отказе Бельгии конфисковать замороженные активы России

Европейская комиссия (ЕК) не смогла убедить Бельгию конфисковать замороженные российские активы. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

По данным журналистов, Бельгия в ходе консультаций настаивала на предоставлении финансовых гарантий по кредиту Украине другими странами Европейского союза (ЕС). Издание отметило, что подобная мера застопорила реализацию инициативы.

Авторы материала добавили, что также от участия в конфискации активов России отказался премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Словакия не будет участвовать ни в каких юридических или финансовых схемах по аресту замороженных активов, если эти средства будут потрачены на военные расходы на Украине», — сказал глава словацкого кабмина.

Накануне издание «Европейская правда» сообщило, что ЕК готовит альтернативный план взамен конфискации замороженных активов России для финансирования Украины в ближайшие два года из-за позиции Бельгии. По данным газеты, речь идет о совместных кредитах государств ЕС или двусторонних займах.

Ранее Лавров объяснил «давними инстинктами пиратов» желание Европы конфисковать активы РФ.