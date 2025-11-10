На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Евросоюз готовит альтернативы конфискации замороженных активов России из-за Бельгии

Европейская правда: ЕС готовит альтернативы конфискации активов РФ из-за Бельгии
Global Look Press

Еврокомиссия готовит альтернативный план взамен конфискации замороженных активов России для финансирования Украины в ближайшие два года из-за позиции Бельгии. Об этом сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на источники.

По данным газеты, речь идет о совместных кредитах государств ЕС для помощи Украине или двусторонних займах.

«Основных опций две: первая – это «репарационные займы» на базе замороженных государственных активов России, вторая – это модель займов, которая предусматривает, что государства-члены ЕС будут брать кредиты для финансирования Украины в течение следующих двух лет», — сообщил источник.

Еще одним вариантом он назвал двусторонние кредиты или «помощь Украине от отдельных государств-членов». Наиболее выгодным собеседник назвал первый вариант, поскольку он не предусматривает выплату процентов.

В Евросоюзе уже начали обсуждать преимущества и недостатки каждого подхода, чтобы утвердить решение на съезде лидеров ЕС в Брюсселе в декабре, пишет «Европейская правда». Большинство стран-участниц объединения склоняются к первому варианту, однако против него выступает ключевое государство – Бельгия, отмечается в материале.

«Переговоры с Бельгией об использовании российских государственных активов в помощь Украине продолжаются за закрытыми дверями. Но я верю, что это должно быть возможно», — сказал неназванный чиновник.

5 ноября премьер-министр Бельгии Берт де Вевер назвал три условия, при которых Брюссель готов поддержать план Еврокомиссии по изъятию замороженных российских активов с целью финансирования «репарационного кредита» для Киева.

23 октября бельгийский премьер заявлял, что страна блокирует конфискацию замороженных активов России, если ЕС не разделит риски. По его словам, в случае использования российских средств странам Европы надо готовиться к ответным мерам против западных активов в РФ и в дружественных ей странах.

Ранее Лавров объяснил «давними инстинктами пиратов» желание Европы конфисковать активы РФ.

