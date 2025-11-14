На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Матвиенко встретилась с президентом Таджикистана

Матвиенко провела встречу с президентом Таджикистана Рахмоном в Душанбе
true
true
true

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в ходе рабочего визита в Душанбе. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

«В Душанбе состоялась встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном», — говорится в сообщении.

Российская парламентская делегация во главе с Матвиенко прибыла в центрально-азиатскую страну для участия в мероприятиях осенней сессии Межпарламентской ассамблеи (МПА) Содружества Независимых Государств (СНГ).

В октябре президент России Владимир Путин посетил Таджикистан. По итогам визита российский лидер заявил, что СНГ не утрачивает своего значения, в том числе гуманитарного.

Он отметил, что важно не утрачивать конкурентные преимущества в разных сферах, которые возникли еще во времена СССР, и эта задача возложена на содружество. По его словам, основной задачей СНГ является сохранение всего того, что досталось от общего советского прошлого.

Ранее Матвиенко встретилась с президентом Казахстана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами