Матвиенко встретилась с президентом Таджикистана

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в ходе рабочего визита в Душанбе. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

«В Душанбе состоялась встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном», — говорится в сообщении.

Российская парламентская делегация во главе с Матвиенко прибыла в центрально-азиатскую страну для участия в мероприятиях осенней сессии Межпарламентской ассамблеи (МПА) Содружества Независимых Государств (СНГ).

В октябре президент России Владимир Путин посетил Таджикистан. По итогам визита российский лидер заявил, что СНГ не утрачивает своего значения, в том числе гуманитарного.

Он отметил, что важно не утрачивать конкурентные преимущества в разных сферах, которые возникли еще во времена СССР, и эта задача возложена на содружество. По его словам, основной задачей СНГ является сохранение всего того, что досталось от общего советского прошлого.

Ранее Матвиенко встретилась с президентом Казахстана.