Токаев приехал в Совет Федерации

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Совет Федерации в рамках государственного визита. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента в своем Telegram-канале.

Казахстанского лидера поприветствовала председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Уточняется, что сегодня Токаев примет участие во встрече в расширенном формате в Совете Федерации.

Накануне Токаев прибыл с двухдневным государственным визитом в Москву. В этот же день состоялась неформальная встречала президента России Владимира Путина с казахстанским лидером. Переговоры длились более 2,5 часов. В ходе встречи с российским коллегой Токаев заявил, что серьезных проблем между двумя странами нет. Он подчеркнул, что нет ни одной сферы, где бы Россия и Казахстан не соприкасались или не работали вместе.

Уточняется, что основная часть программы визита Токаева должна состояться в среду, 12 ноября.

Ранее в Кремле объяснили, почему российские истребители сопровождали самолет Токаева.