Москалькова назвала опрометчивым решение Украины о приостановке переговоров

Москалькова: приостановка Киевом переговоров с Москвой — опрометчивое решение
Максим Блинов/РИА Новости

Приостановка мирных переговоров с Россией — опрометчивое решение Украины, которое может завести в тупик гуманитарные вопросы. Об этом заявила в беседе с РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Это очень опрометчивое решение, которое может завести в тупик многие гуманитарные вопросы», — сказала она.

12 ноября замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что мирные переговоры между Украиной и Россией официально приостановлены. Он обвинил членов российской делегации в том, что они «игнорировали попытки обсудить суть вопроса» и приезжали в Стамбул, имея «очень жесткие полномочия», в то время как Украина стремилась к «творческим дискуссиям».

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, специальная военная операция будет продолжена, поскольку Украина отказалась вести переговоры. При этом представитель Кремля подчеркнул, что Москва открыта для урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами. Кроме того, он в очередной раз вступился за Владимира Мединского — главу делегации РФ на переговорах в Стамбуле, который подвергся критике со стороны МИД Украины. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Украину обвинили в неспособности к конструктивным действиям в рамках переговоров.

СВО: последние новости
